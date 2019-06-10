Банк развития не исключает размещения еврооблигаций в белорусских рублях в 2020 году

10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси не исключает возможности очередного размещения еврооблигаций в белорусских рублях в 2020 году. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич на Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который проходит сегодня на Лондонской фондовой бирже, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, если такая возможность будет появляться, мы будем следующий выпуск делать именно в белорусских рублях. Банк развития будет продолжать эту работу, в 2020 году можем попробовать следующий выпуск в белорусских рублях", - отметил Андрей Жишкевич.

Касательно возможного объема выпуска в 2020 году, председатель правления банка полагает, что он может быть на уровне Br210 млн, как и первый выпуск. "Это минимальный объем, но, если он окажется больше, мы будем только рады", - сказал он.

Банк развития в этом году совершил дебютные сделки по размещению еврооблигаций. Он разместил не только классический выпуск в долларах, но также первый и знаковый для страны выпуск еврооблигаций в белорусских рублях объемом Br210 млн сроком обращения три года с купонной ставкой 12% годовых.

Отвечая на вопрос, на какие проекты направят привлеченные благодаря размещению еврооблигаций средства, Андрей Жишкевич уточнил, что жесткой целевой привязки у этих средств нет. "По сути, это подкрепление ресурсной базы, в совокупности с собственным капиталом мы формируем базу для кредитования своих клиентов", - пояснил он.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году. Основными задачами банка являются финансирование инвестиционных проектов, а также мероприятий, включенных в госпрограммы. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.-0-