Банк развития определил еще три проекта МТФ для оказания нового вида господдержки

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития определил дополнительных победителей конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм с новым видом государственной поддержки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Правительство согласовало увеличение объема кредитования победителей конкурса инвестпроектов по строительству МТФ с новым видом господдержки с Br100 млн до Br135,5 млн.

С учетом этого победителями дополнительно признаны ОАО "Спорово", ОАО "Савушкина пуща", ОАО "Городилово".

Ранее победителями конкурса были признаны восемь инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм и комплексов в Пружанском, Островецком, Кореличском, Березовском, Сморгонском, Червенском, Житковичском, Светлогорском районах. Поддержку получат ОАО "Великосельское Агро", КСУП "Гудогай", СПК "Жуховичи", УП "Савушкин - Луч", КСУП "АгроСолы", ОАО "Минский молочный завод №1", РУП "Гомельэнерго", крестьянское хозяйство Михаила Шруба.

Бюджетные трансферты будут предоставлены на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестпроекта. Банк развития инициировал такой механизм, чтобы апробировать альтернативный льготным кредитам инструмент господдержки.

"Новый механизм поддержки будет стимулировать организации на реализацию проекта в установленные сроки и его выход на полную проектную мощность, поскольку только по факту выполнения данных мероприятий будет оказана государственная поддержка", - пояснили в пресс-службе.-0-