Банк развития открыл кредитную линию на 50 млн евро для финансирования экспорта в Западную Африку

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая кредитная линия Банка развития предусматривает 50 млн евро для финансирования белорусского экспорта в страны Западной Африки. Соответствующее соглашение 2 апреля подписали Банк развития и Banque Ouest Africaine de Developpement (BOAD), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Банка развития.

"Наша работа в сфере экспортного финансирования всегда направлена на создание возможностей для белорусских предприятий сотрудничать с любым регионом мира. Африка - это континент огромнейшего экономического потенциала, регион, к которому приковано особое внимание ведущих мировых экспортеров. Поэтому при поддержке наших партнеров из BOAD мы предлагаем очень выгодные условия африканским компаниям, заинтересованным в приобретении товаров, работ и услуг из Беларуси. Это однозначно привлечет интерес к сотрудничеству с белорусской стороной", - прокомментировал подписание соглашения председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.

BOAD - финансовый институт развития, обслуживающий страны Западноафриканского экономического и валютного союза, основан в 1973 году, участниками которого являются Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Бенин, Марокко, Франция, Бельгия, Европейский инвестиционный банк, Народный банк Китая, Эксимбанк Индии, Африканский банк развития.-0-