Банк развития открывает кредитные линии для финансирования белорусского экспорта в Узбекистан

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития подписал базовые кредитные соглашения по предоставлению Акционерно-коммерческому банку "Асака" и ОАКБ "Узпромстройбанк" кредитных линий на финансирование экспортных поставок белорусских товаров узбекским потребителям. Такая информация размещена на сайте Банка развития, сообщает БЕЛТА.

"Подписание этих соглашений будет способствовать раскрытию экспортного потенциала белорусских предприятий, укреплению торгово-экономических отношений между Беларусью и Узбекистаном", - отметили в банке.

Банк "Асака" - один из крупнейших коммерческих банков в Узбекистане, специализирующийся на кредитовании крупного, среднего и малого бизнеса.

ОАКБ "Узпромстройбанк" - государственный банк, который занимается кредитованием структурных проектов. Его акционерами выступают Национальный фонд развития и Министерство финансов Узбекистана.-0-