1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития передаст безвозмездно в госсобственность часть своих акций. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 сентября 2019 года №669 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В собственность Республики Беларусь будут безвозмездно приняты 17 550 простых (обыкновенных) акций ОАО "Банк развития", находящихся в собственности акционерного общества, номинальной стоимостью Br10 каждая на общую сумму Br175 500.

Государственному комитету по имуществу совместно с Банком развития поручено принять меры по реализации постановления.

Банк развития - специализированный финансовый институт, создан в 2011 году. Учредители - Совет Министров и Национальный банк. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.-0-