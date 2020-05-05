Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования на фоне COVID-19

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития представил новый кредитный продукт для поддержки производителей медицинских средств защиты и оборудования в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в банке.

Условия нового продукта предусматривают оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с производством медицинских средств защиты (защитные костюмы, маски, перчатки, очки, респираторы, антисептики, халаты и прочее) и медицинского оборудования. Помощь могут получить и другие субъекты, чья деятельность направлена на борьбу с распространением COVID-19.

Размер процентной ставки составляет 0,5 ставки рефинансирования Национального банка + 2,5 процентных пункта, сейчас это 6,88% годовых.

За предоставлением финансирования можно обращаться в банки-партнеры и лизинговые организации, которые участвуют в реализации программы финансовой поддержки МСП.-0-