Банк развития получил мандат самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в соответствии с постановлением Совета Министров №414 от 10 июля 2020 года получил мандат самостоятельно отбирать коммерческие инвестиционные проекты для финансирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Ранее банк работал преимущественно с проектами, включенными в государственные программы либо одобренными главой государства или правительством.

При этом Банк развития, реализуя самостоятельный поиск проектов, по-прежнему не вступает в конкуренцию с коммерческими банками. Для финансирования банк отбирает коммерческие инвестпроекты, соответствующие одному из критериев: сумма капитальных затрат с учетом НДС по проекту составляет не менее Br40 млн либо динамический срок окупаемости проекта составляет не менее 7 лет. Объем финансирования Банком развития таких проектов - не менее 85% от суммы инвестиционных затрат с учетом НДС, срок предоставления кредита - до 15 лет (но не более динамического срока окупаемости проекта).

Банк развития готов предложить ряд продуктов в национальной и иностранной валютах, не только за счет собственных источников, но и путем привлечения связанных зарубежных кредитов, как со страховым покрытием экспортных кредитных агентств, так и без него (в зависимости от срока привлечения иностранных кредитных линий).

Подробная информация по финансированию самостоятельно отбираемых инвестпроектов размещена на сайте Банка развития.-0-