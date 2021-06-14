Банк развития предоставит экспортный кредит на поставку белорусской сельхозтехники в Монголию

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в июне 2021 года профинансирует экспортную поставку тракторов Belarus и сельскохозяйственной техники производства ОАО "МТЗ" общей стоимостью 4,5 млн евро в адрес Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.
Эта третья индивидуальная кредитная линия в рамках заключенного в апреле 2019 года генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита. Документ направлен на расширение географии поставок белорусских экспортеров, способствует укреплению внешнеэкономических и торговых связей между предприятиями двух стран.
Банк развития в рамках соглашения за 2019-2020 годы профинансировал поставки пожарной техники производства ООО "Пожснаб" в адрес Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, а также техники, реализуемой ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", в адрес Центра дорожно-транспортного развития при Министерстве развития дорог и транспорта Монголии.-0-