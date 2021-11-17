Банк развития привлечет заем ЕАБР на 314,5 млн евро

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития привлечет внешний заем Евразийского банка развития на сумму 314,5 млн евро сроком до 1 декабря 2024 года под гарантию правительства Беларуси для финансирования наиболее важных экономических проектов государства. Это предусмотрено указом Президента от 15 ноября 2021 года №440, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Совету Министров необходимо обеспечить предоставление гарантии правительства Беларуси Евразийскому банку развития в погашении гарантированного займа, а также в уплате процентов и иных платежей в соответствии с условиями гарантированного займа. Контроль за выполнением указа возложен на Комитет государственного контроля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.-0-