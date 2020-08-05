Банк развития привлек кредитные ресурсы в размере 20 млн евро у Банка Интеза

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Банк Интеза" (российский дочерний банк итальянской Группы "Интеза Санпаоло") предоставил кредит в размере 20 млн евро Банку развития Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского банка.

"С Банком Интеза нас связывает длительная история плодотворного сотрудничества, - прокомментировал заместитель председателя правления Банка развития Иван Вареница. - В декабре 2015 года была реализована дебютная совместная сделка. То есть в этом году у нас своеобразный юбилей партнерства. Успешное завершение текущего крупного заемного проекта демонстрирует взаимное стремление наших институтов укреплять и развивать взаимовыгодные партнерские отношения".

Начальник управления торгового финансирования Банка Интеза Наталия Маланичева в свою очередь отметила, что Банк развития - один из лидеров банковской системы Беларуси. На протяжении многих лет он является надежным партнером Банка Интеза.

"Мы и в дальнейшем готовы сотрудничать со столь авторитетным финансовым институтом на благо развития экономики и реализации важнейших социально значимых инвестиционных программ как в Беларуси, так и в Союзном государстве", - подчеркнула Наталия Маланичева.-0-