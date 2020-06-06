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06 июня 2020, 14:33

Банк развития профинансировал по программе поддержки малого и среднего бизнеса 4,4 тыс. проектов

Фото из архива
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития с начала действия программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2014 году оказал помощь почти 4,4 тыс. проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Банка развития.

"По состоянию на 1 июня, всего с начала действия программы профинансировано 4 395 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) - Br681,5 млн в эквиваленте. Общая стоимость проектов составила около Br1 201,7 млн в эквиваленте", - сообщили в пресс-службе.

За пять месяцев 2020 года Банк развития через своих партнеров направил более Br117 млн на поддержку малого предпринимательства. Основные заемщики (более 70%) - это микропредприятия и индивидуальные предприниматели. Лидирующие позиции по количеству и сумме заключенных кредитных договоров/договоров финансовой аренды (лизинга) занимают Гродненская (118 проектов, Br21,2 млн) и Минская области (84 проекта, Br22 млн).

Наибольший удельный вес в общем портфеле (по сумме договоров) занимают проекты, связанные с производственной деятельностью (36%) и деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) - 19%. Наиболее популярные объекты финансирования - недвижимость (31%), оборудование (24%) и автотехника (23%).

Программа финансовой поддержки субъектов МСП реализуется с использованием двухуровневого механизма через коммерческие банки-партнеры и лизинговые организации. На первом уровне Банк развития предоставляет ресурсы своим партнерам. На втором уровне партнеры направляют средства непосредственно на финансирование МСП. Инструменты финансовой поддержки доступны субъектам МСП на всей территории Беларуси за счет разветвленной филиальной сети банков-партнеров, а также расширения каналов доступа через лизинговые организации. В настоящее время финансирование реализуется с участием 11 банков, а также лизинговых организаций.

"На протяжении действия программы Банк развития, основываясь на международной практике, а также исходя из основных направлений социально-экономического развития страны в целом и малого предпринимательства в частности, внедряет новые кредитные продукты, позволяющие реализовывать уникальные проекты. На сегодня кредитная линейка продуктов представлена 13 продуктами как в национальной, так и в иностранной валюте для различных категорий предпринимателей. Из наиболее интересных, недавно внедренных продуктов, можно отметить поддержку женского предпринимательства, социального предпринимательства, экологических проектов", - рассказали в банке.

В пресс-службе обратили внимание, что Банк развития гибко подстраивается под внешние факторы и оперативно внедряет новые кредитные продукты. Так, в мае 2020 года банк расширил линейку новым продуктом, предусматривающим оказание финансовой поддержки малым и средним предприятиям, деятельность которых связана с производством медицинских средств защиты (маски, перчатки, защитные костюмы, антисептики). Воспользоваться этим продуктом могут и другие предприятия, чья деятельность так или иначе направлена на борьбу с коронавирусом.

Для максимальной диверсификации кредитных продуктов, а также предоставления бизнесу длинных кредитов Банк развития тесно сотрудничает с международными финансовыми институтами по привлечению ресурсов в иностранной валюте. На сегодня это ресурсы Всемирного банка и Фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ).-0-

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