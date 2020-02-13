Банк развития профинансировал в 2019 году более 800 проектов малого и среднего бизнеса

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в 2019 году профинансировал 835 проектов малого и среднего предпринимательства, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил Br131,4 млн. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Общая стоимость проектов, профинансированных в 2019 году за счет ресурсов Банка развития, составила примерно Br178,3 млн. Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП (по сумме договора) занимают проекты, связанные с деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) - 45%, производственной деятельностью - 29%, сферой услуг - 8%. "Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 72% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Гродненская, Брестская и Минская области", - отметили в банке.

Банк развития реализует программу расширения доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам уже более 6 лет. Инструментами поддержки выступают предоставление кредитов и финансовая аренда (лизинг), которые могут использоваться для реализации проектов на различных стадиях развития бизнеса.

Всего с начала действия программы (по состоянию на 1 января текущего года) профинансировано 3809 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) - Br552,7 млн в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка Br943,66 млн в эквиваленте.-0-