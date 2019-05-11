Банк развития профинансирует поставки белорусской техники в Монголию

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Монголия заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита. Поставки белорусской техники в Монголию профинансирует Банк развития, сообщили БЕЛТА в банке.

Генеральным соглашением предусмотрен общий лимит кредитования в размере 50 млн евро. В частности, в ближайшее время планируется подписание кредитного соглашения с Банком развития по проекту финансирования поставок в Монголию пожарной техники.

"С учетом активизации двустороннего сотрудничества Беларусь продолжит проработку экспортных кредитных проектов, связанных с поставкой белорусской продукции в Монголию", - отметили в банке.

Подписание генерального соглашения состоялось в Улан-Баторе во время визита белорусской делегации в Монголию. Были проведены встречи с руководством Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства финансов, Министерства развития дорог и транспорта, Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям, мэрии Улан-Батора, а также нескольких монгольских компаний, заинтересованных в поставках белорусской техники.-0-