Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на $230 млн

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на валовой основе на $230 млн. Об этом сообщил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель правления банка Александр Егоров, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня общий портфель кредитов составляет около $260 млн в эквиваленте. С начала года нами заключено 15 новых сделок на сумму порядка $50 млн. Понятно, есть сделки, которые были заключены ранее. Так вот на валовой основе выдано кредитов уже на сумму порядка $230 млн. Для сравнения, это чуть меньше, чем половина того, что было выдано в 2020 году, - там было выдано порядка $580 млн. Я думаю, что в этом году мы перекроем эту цифру", - констатировал Александр Егоров.

Председатель правления банка отметил знаковые для банка инвестпроекты. Одним из направлений является поддержка социальной сферы и инфраструктуры. "На этот год здесь запланировано прокредитовать порядка Br300 млн. Это важный пул проектов, связанный с реконструкцией железнодорожного моста в Гродно, строительством дорог и моста в Могилеве, реконструкцией улицы Гагарина в Витебске, строительством онкологического корпуса городской больницы №3 в Гродно и медицинского центра в Бресте, - сказал он. - Второе направление - это финансирование государственных программ. Порядка Br60 млн будет направлено на ряд проектов агропромышленного сектора. Самый крупный - строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки в агрокомбинате "Дзержинский" в Копыльском районе".

Александр Егоров подчеркнул, что существуют проекты, которые банк отбирает для финансирования самостоятельно. "У нас есть частный проект в Чериковском районе. Там идет строительство станции по производству солнечной энергии. Это частный инвестор, соответственно, объем инвестиций более $100 млн. Мы полагаем, что здесь будет как экономический, так и социальный эффект для региона, - пояснил он. - Четвертое направление - это тоже самостоятельно отбираемые проекты, но где Банк развития будет выступать не только финансовым консультантом, но и экспертом. В частности, сейчас обсуждается строительство нового корпуса автобусного производства МАЗ. В данном случае мы не только смотрим, как можем профинансировать эту сделку. Мы в принципе анализируем, как надо сделать этот завод: надо ли его строить на новом или на старом месте, какое оборудование закупать. Это делается в рамках пилотного проекта в соответствии с Программой деятельности правительства до 2025 года. При Банке развития должен быть создан проектный офис, который будет реализовывать такие крупные сделки".

Председатель правления также добавил, что в прошлом году Банком развития профинансировано малое и среднее предпринимательство на сумму порядка Br240 млн. "В этом году за 4 месяца мы выдали кредитов практически на Br150 млн", - пояснил он.-0-