Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на $230 млн

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 31 мая 2021
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:21 ФОТОФАКТ: Международный турнир "Кубок Минска. Рыцари мяча" Спорт
30.05.21
30.05.21 23:29 ФОТОФАКТ: Этапы чемпионата Беларуси и первенства по танцевальному спорту впервые прошли в Могилеве Регионы
30.05.21 23:25 Команды Швеции и Финляндии праздновали победы в матчах ЧМ по хоккею в Риге Спорт
30.05.21 23:15 Ушел из жизни выдающийся белорусский хирург Вячеслав Янушко Общество
30.05.21 23:06 Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на $230 млн Экономика
30.05.21 22:47 Гандболистки "Кристиансенда" выиграли женскую Лигу чемпионов Спорт
30.05.21 22:26 Алина Горносько выиграла бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии Спорт
30.05.21 22:10 ФОТОФАКТ: Теплый весенний вечер в Минске Регионы
30.05.21 21:59 В Малайзии закрывают торговые центры и ограничивают передвижение из-за коронавируса В мире
30.05.21 21:51 Три белорусские теннисистки победили на старте "Ролан Гаррос" Спорт
30.05.21 21:42 Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места - Перцов Общество
30.05.21 21:36 Белорусские волейболисты уступили туркам в матче золотой Евролиги Спорт
30.05.21 21:22 Устроившего стрельбу в Екатеринбурге задержали В мире
30.05.21 21:12 Виталий Жук занял 4-е место на международном турнире по легкоатлетическим многоборьям в Австрии Спорт
30.05.21 20:55 Шерстнев: аграрии Витебской области сделают все необходимое, чтобы получить максимальный урожай Регионы
30.05.21 20:52 Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в матче золотой Евролиги Спорт
30.05.21 20:38 "Энергетик-БГУ" выиграл у брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси Спорт
30.05.21 20:09 "Мешков Брест" в 13-й раз стал обладателем Кубка Беларуси Спорт
30.05.21 20:05 В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим В мире
30.05.21 19:59 В центре Минска нетрезвый водитель сбил пешехода Происшествия
30.05.21 19:23 Колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл многодневку Джиро д'Италия-2021 Спорт
30.05.21 19:11 Арина Соболенко победила на старте "Ролан Гаррос" Спорт
30.05.21 18:53 Канадские хоккеисты обыграли итальянцев в матче группового этапа ЧМ-2021 Спорт
30.05.21 18:32 Хоккеисты сборной Беларуси уступили швейцарцам в матче ЧМ -2021 Спорт
30.05.21 17:55 Google пытался скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении Технологии
30.05.21 17:50 Более 2,7 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС Общество
30.05.21 17:43 Ольга Говорцова проиграла в первом раунде "Ролан Гаррос" Спорт
30.05.21 17:34 Белоруски не попали в 1/2 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3 Спорт
30.05.21 17:26 На "Беларуськалии" смертельно травмирован рабочий Происшествия
30.05.21 17:19 Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!" Общество
Все новости
Все новости
Экономика
30 мая 2021, 23:06

Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на $230 млн

Фото из архива
Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на валовой основе на $230 млн. Об этом сообщил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель правления банка Александр Егоров, сообщает БЕЛТА.

"На сегодня общий портфель кредитов составляет около $260 млн в эквиваленте. С начала года нами заключено 15 новых сделок на сумму порядка $50 млн. Понятно, есть сделки, которые были заключены ранее. Так вот на валовой основе выдано кредитов уже на сумму порядка $230 млн. Для сравнения, это чуть меньше, чем половина того, что было выдано в 2020 году, - там было выдано порядка $580 млн. Я думаю, что в этом году мы перекроем эту цифру", - констатировал Александр Егоров.

Председатель правления банка отметил знаковые для банка инвестпроекты. Одним из направлений является поддержка социальной сферы и инфраструктуры. "На этот год здесь запланировано прокредитовать порядка Br300 млн. Это важный пул проектов, связанный с реконструкцией железнодорожного моста в Гродно, строительством дорог и моста в Могилеве, реконструкцией улицы Гагарина в Витебске, строительством онкологического корпуса городской больницы №3 в Гродно и медицинского центра в Бресте, - сказал он. - Второе направление - это финансирование государственных программ. Порядка Br60 млн будет направлено на ряд проектов агропромышленного сектора. Самый крупный - строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки в агрокомбинате "Дзержинский" в Копыльском районе".

Александр Егоров подчеркнул, что существуют проекты, которые банк отбирает для финансирования самостоятельно. "У нас есть частный проект в Чериковском районе. Там идет строительство станции по производству солнечной энергии. Это частный инвестор, соответственно, объем инвестиций более $100 млн. Мы полагаем, что здесь будет как экономический, так и социальный эффект для региона, - пояснил он. - Четвертое направление - это тоже самостоятельно отбираемые проекты, но где Банк развития будет выступать не только финансовым консультантом, но и экспертом. В частности, сейчас обсуждается строительство нового корпуса автобусного производства МАЗ. В данном случае мы не только смотрим, как можем профинансировать эту сделку. Мы в принципе анализируем, как надо сделать этот завод: надо ли его строить на новом или на старом месте, какое оборудование закупать. Это делается в рамках пилотного проекта в соответствии с Программой деятельности правительства до 2025 года. При Банке развития должен быть создан проектный офис, который будет реализовывать такие крупные сделки".

Председатель правления также добавил, что в прошлом году Банком развития профинансировано малое и среднее предпринимательство на сумму порядка Br240 млн. "В этом году за 4 месяца мы выдали кредитов практически на Br150 млн", - пояснил он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки кредит экспорт
Новости рубрики Экономика
Александр Гурьянов. Фото из архива Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений - Гурьянов
Владимир Путин. Фото ТАСС Лукашенко и Путин отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции
Фото из архива Мозырский НПЗ с 1 июня приступает к капитальному ремонту
Артак Камалян. Фото из архива Страны ЕАЭС будут усиливать кооперацию в авиастроении
Фото из архива Мясникович: интеграция в ЕАЭС доказала свою состоятельность
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 28 мая ослаб к трем основным валютам
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа"
Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места - Перцов
Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на $230 млн
Гендиректор "Белавиа": "васильки" останутся в небе, мы будем летать
Топ-новости
Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16
МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси
На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону
Три белорусские теннисистки победили на старте "Ролан Гаррос"
Алина Горносько выиграла бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии
Центральную экспозицию на "ТИБО-2021" займет стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей"
Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!"
Шерстнев: аграрии Витебской области сделают все необходимое, чтобы получить максимальный урожай
ФОТОФАКТ: Музей партизанской славы "Хованщина" отмечает юбилей
Белоруска завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты
ФОТОФАКТ: Турнир по гольфу Minsk Golf Invitational 2021
Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе
Школа готовит учеников к самостоятельной жизни - Кадлубай
Белорусский союз женщин выступает против различных санкций и необъективного отношения к Беларуси
ФОТОФАКТ: Военно-исторический фестиваль в Брестской крепости
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.