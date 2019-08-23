Банк развития удвоит кредитный лимит TDB для финансирования белорусского экспорта в Африку

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития удвоит кредитный лимит панафриканского банка Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) для финансирования белорусского экспорта в Африку. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка развития по итогам ежегодного акционерного собрания управляющих TDB, которое прошло 22 августа в Замбии.

При обсуждении перспектив углубления сотрудничества Беларуси со странами Африки председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич проинформировал, что правление согласовало увеличение кредитного лимита TDB с $70 млн до $150 млн. Как отметили в банке, это свидетельствует о значительном потенциале двухстороннего сотрудничества и отчетливо демонстрирует твердое желание белорусского и африканского банков наполнить данную линию предметными проектами в самой ближайшей перспективе.

"Развитие торгово-экономического сотрудничества с африканскими партнерами находится в фокусе повышенного внимания со стороны нашего государства. Банк развития при поддержке ведущих банков региона уже выстроил действенную инфраструктуру для финансирования поставок белорусской продукции в регион. Выданный Банку развития мандат на представление интересов нашего государства в одном из опорных финансовых институтов Африки позволяет нам вести предметный диалог по актуальным совместным проектам на самом высоком представительском уровне", - отметил Андрей Жишкевич.

На полях собрания состоялись двусторонние встречи руководителя Банка развития с министрами Замбии, Уганды, Руанды, представителями Африканского банка развития. На этих встречах африканскими партнерами неоднократно подчеркивалась высокая заинтересованность в развитии белорусского присутствия в регионе.

Акционерами TDB являются 22 государства, Беларусь является акционером с 2014 года. С 2018-го интересы Беларуси в капитале TDB представляет Банк развития.-0-