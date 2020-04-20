Банк развития увеличит финансирование госпрограмм и мероприятий в 2020 году на 4,6%

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси увеличит финансирование госпрограмм и мероприятий в 2020 году до Br1,221 млрд ($496,527 млн), или на 4,6% по сравнению с ранее утвержденной суммой. Это решение закреплено постановлением правительства от 14 апреля 2020 года №226, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщили БЕЛТА в Банке развития.

Банк развития направит дополнительные средства на кредитование субъектов хозяйствования в рамках лимита недирективного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году, размер которого увеличивается на 11,8% до Br510,89 млн ($207,789 млн).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-