6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в 2019 году увеличил выдачу экспортных кредитов на 24% до Br818,5 млн в эквиваленте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"Банк развития сохраняет высокие темпы прироста объемов поддержки белорусского экспорта. Общая сумма экспортных кредитов на валовой основе за 2019 год составила Br818,5 млн в эквиваленте, что на 24% больше, чем в 2018 году. Заключено 27 прямых экспортных кредитных договоров на общую сумму, эквивалентную Br297,8 млн", - сообщили в банке

Кредиты получили компании-нерезиденты, приобретающие тракторы МТЗ, сельхозтехнику "Бобруйскагромаша", карьерные самосвалы БелАЗ, металлопрокат ОАО "БМЗ - УКХ "БМК", продукцию ООО "Сары-Арка" и другое. Значительно расширилось кредитование экспорта белорусских строительных услуг - банк поддержал строительство школ и детских садов в Калужской области России.

Новыми рынками экспортных кредитных договоров стали Монголия и Казахстан. ОАО "Промагролизинг" получило экспортный кредит для поставки машинокомплектов комбайнов ОАО "Гомсельмаш" в Казахстан, а также Минфин Монголии - для покупки белорусской пожарной техники. Расширена поддержка белорусского экспорта в Польшу, Литву, Сингапур, Россию.

Для продвижения белорусского экспорта на новые рынки заключено базовое кредитное соглашение с банком Banque Ouest Africaine de Developpement об открытии кредитной линии для финансирования поставок белорусской продукции в страны Западной Африки. Также подписаны дебютные индивидуальные кредитные соглашения с Trade and Development Bank и Afreximbank об экспортных кредитах для финансирования поставок продукции предприятий МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш" и "Лидагропроммаш". Для совершенствования инфраструктуры поддержки экспорта заключены базовые кредитные соглашения с Евразийским банком развития, российским банком "Санкт-Петербург", узбекскими банками "Асака" и "Узпромстройбанк".

В 2019 году снижена минимальная сумма экспортного кредита с $1 млн до $200 тыс. В банке считают, что это позволит создать в дальнейшем равные условия доступа предприятий с различным масштабом деятельности к экспортным кредитам с господдержкой, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2020 году Банк развития продолжит работу по наращиванию и диверсификации экспортного кредитного портфеля - как в части финансируемой экспортной продукции, так и в части новых экспортных рынков, в том числе стран Западной Европы, Латинской Америки и Африки.

Наряду с финансовыми инструментами Банк развития будет развивать нефинансовые инструменты по поддержке экспорта, которые будут включать как образовательные, так и консультационные услуги всем участникам экспортной цепочки.-0-