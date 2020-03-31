Банк развития в 2019 году выделил Br1,6 млрд на инвестпроекты

31 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Банк развития в 2019 году предоставил на инвестиционные и иные проекты Br1,6 млрд при плане в Br1,3 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе банка по итогам годового общего собрания акционеров, которое прошло под председательством премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

В 2019 году на финансирование государственных программ и мероприятий было выделено Br1,268 млрд. "Приоритетными объектами кредитования стали приобретаемая для последующей передачи в лизинг техника отечественных производителей, проекты транспортной инфраструктуры, а также инвестиционные проекты предприятий, связанных с различными отраслями экономики", - отметили в пресс-службе.

Портфель инвестиционных кредитов Банка развития за 2019 год увеличился на 8%, и его совокупный размер составил Br4,6 млрд.

Банк развития вел работу по финансовому сопровождению экспортных сделок отечественных товаропроизводителей. "В прошлом году экспортных кредитов было предоставлено на Br818,5 млн, что в 1,25 раза превышает показатель 2018 года. Заключено 27 прямых экспортных кредитных договоров", - пояснили в банке.

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) составила Br130,7 млн. Партнерская сеть Банка развития за прошлый год расширилась благодаря двум новым участникам: ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Агролизинг". Наряду с предоставлением собственных источников финансирования субъектов МСП активно привлекались средства кредитной линии Всемирного банка, а также начато освоение займа Фонда им.Халифы по развитию предпринимательства.

За счет внешних источников Банк развития привлек 914,4 млн евро. "Наиболее знаковым для банка событием в сфере развития международного сотрудничества стала успешная реализация дебютных выпусков еврооблигаций в объеме $500 млн на срок 5 лет и Br210 млн на срок 3 года. Это позволило значительно улучшить структуру привлекаемых ресурсов в иностранной валюте", - рассказали в пресс-службе.

Прибыль Банка развития в 2019 году составила Br201,7 млн при плане в Br150 млн.-0-