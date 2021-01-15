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15 января 2021, 14:46

Банк развития в 2020 году направил на поддержку МСП Br268 млн

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси в 2020 году направил на поддержку малого и среднего предпринимательства Br268 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Всего профинансировано 1 168 проектов. Наибольшую долю в портфеле поддержки МСП занимают проекты, связанные с производственной деятельностью, - 37,4%. Речь идет о производстве светотехнической продукции, оконных и дверных блоков, деревянных строительных конструкций, консервированной продукции. На проекты в сфере транспорта пришлось 21,3% финансирования, проекты в сфере услуг - 10,6%. 67% клиентов - это микробизнес и индивидуальные предприниматели.

География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Гродненская, Брестская и Витебская области.

По данным на 1 января 2021 года, с начала действия программы (август 2014 года) профинансировано 5016 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил Br811,3 млн в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка Br1 373,1 млн.-0-

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