Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br967 млн

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br966,77 млн. Соответствующий план финансирования утвержден постановлением Совета Министров №41 от 24 января текущего года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, на директивное кредитование в соответствии с постановлением Совмина от 28 декабря 2019 года №934 "О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2020 году" будет направлено Br509,92 млн. На недирективное кредитование - Br456,85 млн. В частности, будет финансироваться создание и развитие транспортной инфраструктуры, взлетно-посадочных полос, реконструкция и строительство путепроводов.

Валюта кредитования устанавливается кредитодателем по согласованию с кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная программа (мероприятие).-0-