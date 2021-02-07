Банк развития в 2020 году предоставил экспортные кредиты более чем на Br1,4 млрд

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития предоставил в 2020 году экспортные кредиты на валовой основе на общую сумму более Br1,4 млрд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"В 2020 году Банк развития продолжил наращивать финансовую поддержку белорусского экспорта. Общая сумма предоставленных на валовой основе экспортных кредитов составила Br1432,9 млн в эквиваленте, что на 75% больше уровня 2019 года. По состоянию на конец 2020 года величина экспортного кредитного портфеля банка составила Br894 млн в эквиваленте", - говорится в сообщении.

В 2020 году банк заключил 47 экспортных кредитных договоров (на 74% больше уровня 2019 года) на Br732,5 млн в эквиваленте (на 145% больше, чем в 2019-м). Кредитополучателями по прямым экспортным кредитным договорам выступили компании-нерезиденты, приобретающие, в частности, тракторы, сельхозтехнику, карьерные самосвалы и металлопрокат белорусского производства.

В течение 2020 года были выданы экспортные кредиты панафриканскому банку TDB (Trade and Development Bank) на $15,7 млн для финансирования поставок белорусской грузовой, сельскохозяйственной, пожарной техники и мотоциклов в африканский регион. Заключены базовые кредитные соглашения с банком МКБ (Российская Федерация), Капиталбанком (Узбекистан) и Укргазбанком (Украина).

Как пояснили в Банке развития, в общем объеме выданных за 2020 год экспортных кредитов 47,7% занимает металлопрокат, 9,2% - автотракторная техника и комплектующие, 7,1% - автомобильная техника и комплектующие, 7% - сельскохозяйственная техника. "Среди новых видов профинансированного экспорта можно выделить радиаторы для автомобильного и железнодорожного транспорта, железнодорожные контейнеры, оборудование для очистки воды, насосные и буровые установки", - добавили в банке.

В географическом разрезе выданных Банком развития экспортных кредитов лидирующую позицию занимает Россия - 40,1%, затем следуют Беларусь - 25,1% (экспортные кредиты резидентам Беларуси), Литва - 15,9%, Украина - 4%, Польша - 4%, Казахстан - 3,2%. Новыми рынками в рамках заключенных в 2020 году экспортных кредитных договоров стали Украина и африканский регион. Расширена поддержка белорусского экспорта в Польшу, Литву, Сингапур, Монголию, Казахстан и Россию. В частности, увеличилось кредитование экспорта белорусских строительных услуг в рамках строительства школ и детских садов в Калужской области России.

"В текущем году мы продолжим работу по наращиванию и диверсификации экспортного кредитного портфеля как в части финансируемой экспортной продукции, так и в части новых экспортных рынков, в том числе стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки", - подчеркнули в банке.-0-