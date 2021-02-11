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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в 2021 году сможет выпустить облигации на Br570 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 10 февраля 2020 года №79/1, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2021 год установлен в сумме Br570 млн.
На 2020 год лимит был изначально установлен в размере Br385 млн, затем был увеличен до Br765 млн.
Банк развития эмитирует собственные облигации в пределах лимита объема эмиссии, определяемого Советом Министров совместно с Национальным банком.-0-