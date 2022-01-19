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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в 2022 году сможет выпустить облигации на Br2,6 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 18 января 2022 года №30/1, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2022 год установлен в сумме Br2,6 млрд.
На 2021 год лимит был изначально установлен в размере Br570 млн, затем был увеличен до Br1,665 млрд.
Банк развития эмитирует собственные облигации в пределах лимита объема эмиссии, определяемого Советом Министров совместно с Национальным банком.-0-