Банк развития в I квартале зафиксировал рекордную финансовую поддержку экспорта

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в первом квартале 2021 года зафиксировал рекордную финансовую поддержку экспорта, сообщили БЕЛТА в банке.

"Банк развития в 2021 году продолжил наращивать финансовую поддержку белорусского экспорта. За первый квартал общая сумма предоставленных банком на валовой основе экспортных кредитов составила Br384,2 млн в эквиваленте, темп роста к январю - марту 2020 года - 178%. По состоянию на 1 апреля величина экспортного кредитного портфеля Банка развития составила Br632,2 млн в эквиваленте", - рассказали в банке.

В общем объеме экспортных кредитов, выданных Банком развития за первый квартал, 22,3% приходятся на металлопрокат, 18,6% - автомобильную технику и комплектующие, 17,8% - автотракторную технику и комплектующие, 5,9% - лакокрасочную продукцию. Среди новых видов профинансированных экспортных товаров можно выделить текстильную продукцию и дезинфицирующие средства.

В географическом разрезе выданных Банком развития экспортных кредитов лидирующие позиции занимают Россия - 56,2%, Литва - 18,2%, Казахстан - 5,7%. Расширена поддержка белорусского экспорта в Украину, Польшу, Монголию, Сингапур. В частности, увеличилось кредитование экспорта белорусских строительных услуг по возведению школ и детских садов в Калужской и Воронежской областях России.

В результате сотрудничества с панафриканским банком Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) в первом квартале профинансированы поставки в африканский регион сеялок производства "Лидагропроммаша", комбайнов "Гомсельмаша", грузовиков МАЗ.

Среди новых рынков - Узбекистан, куда поставляется белорусская продукция при финансовой поддержке посредством как прямого, так и межбанковского экспортного кредитования. В частности, Банк развития заключил прямой экспортный кредит на финансирование поставок тракторов производства МТЗ на рынок Узбекистана, а также индивидуальные кредитные соглашения с узбекистанскими банками АКБ "Асака" и АКБ "Капиталбанк" на финансирование поставок торгового оборудования белорусского производства и техники МАЗ.

"В 2021 году Банк развития продолжит активную работу по наращиванию и диверсификации экспортного кредитного портфеля", - подчеркнули в банке.-0-