Банк развития в I полугодии профинансировал проекты на Br517 млн

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги деятельности Банка развития за первое полугодие 2019 года подведены на заседании правления 25 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Во время заседания рассмотрены результаты работы Банка развития, дана оценка перспектив выполнения годовых параметров и задач, определенных высшими органами управления.

Так, по итогам работы за первое полугодие на финансирование инвестиционных и иных проектов банком направлено порядка Br517 млн. Наибольшие объемы кредитных средств выделены на кредитование ОАО "Промагролизинг" на закупки техники для последующей ее передачи в лизинг, финансирование строительства объектов для проведения II Европейских игр, строительство и реконструкцию местных автомобильных дорог, а также на модернизацию энергетической подстанции "Белорусская".

Банк развития сохранил прошлогоднюю динамику поддержки отечественного экспорта. На эти цели в январе-июне предоставлено кредитных ресурсов более чем на Br400 млн, что в 1,4 раза выше показателя, достигнутого за аналогичный период прошлого года. Портфель экспортных кредитов вырос на 20%.

Для предоставления комплексной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства банк осуществляет финансирование субъектов МСП за счет трех основных источников - рублевых ресурсов Банка развития, валютных займов Всемирного банка и фонда им.Халифы. Во втором полугодии банк планирует расширять сеть партнеров за счет лизинговых организаций и предложения новых совместных продуктов для субъектов МСП.

В пресс-службе рассказали, что дебютная эмиссия на международном финансовом рынке двух выпусков еврооблигаций на $500 млн на 5 лет и на Br210 млн на 3 года стала финальным завершением проекта, который банк реализовывал с июня 2018 года по апрель 2019 года. Сделка в долларах США стала первым внешним размещением квазисуверенного заемщика из Беларуси и является индикатором для аналогичных проектов других белорусских банков и крупных компаний.

"Уникальность сделки в белорусских рублях состоит прежде всего в том, что впервые в истории на международном финансовом рынке был использован инструмент, номинированный в национальной валюте Республики Беларусь. Для отечественной финансовой системы этот проект носит, без преувеличения, исторический характер, поскольку является индикатором доверия не столько к Банку развития как заемщику, сколько к экономической и финансовой политике, проводимой в Беларуси", - подчеркнули в банке.

В целом за январь-июнь 2019 года Банком развития посредством различных инструментов на валовой основе привлечено 900 млн евро внешних ресурсов. По размеру привлеченных средств нерезидентов Банк развития сохранил второе место среди белорусских банков.

Кроме того, по итогам работы в первом полугодии банком получена прибыль в размере Br106 млн.-0-