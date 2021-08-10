Банк развития в I полугодии значительно увеличил объемы финансовой поддержки экспорта

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в первом полугодии значительно увеличил объемы финансовой поддержки экспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"В первом полугодии 2021 года Банк развития продолжил активную реализацию одной из основных задач своей деятельности - финансовой поддержки белорусского экспорта путем предоставления экспортных кредитов. За январь-июнь величина экспортного кредитного портфеля банка составила Br755,7 млн, или $298,5 млн в эквиваленте и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Br365,1 млн (прирост на 95%), или на $135,8 млн (прирост на 84%)", - говорится в сообщении.

Общая сумма предоставленных Банком развития на валовой основе экспортных кредитов за шесть месяцев 2021 года составила Br858,4 млн, или $333,7 млн в эквиваленте, что больше уровня первого полугодия прошлого года на Br428,3 млн (прирост на 100%), или на $146,5 млн (прирост на 78%).

В общем объеме выданных банком экспортных кредитов 30% занимает металлопрокат, 15,4% - автотракторная техника и комплектующие, 12,2% - автомобильная техника и комплектующие, 9,5% - сельхозтехника, 6,2% - строительно-монтажные работы и услуги, 5,1% - лакокрасочные материалы и пр.

Среди новых видов профинансированного экспорта можно выделить машинокомплекты троллейбусов, машинокомплекты молотилок и жаток, одежду, дезинфицирующие салфетки. Кроме того, в первом полугодии Банк развития продолжил финансирование экспорта сельскохозяйственной техники, тракторов, металлопроката, строительных услуг.

В рамках сотрудничества с панафриканским банком Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) профинансированы поставки в Зимбабве белорусской техники: тракторов, сеялок "Лидагропроммаша", комбайнов "Гомсельмаша", грузовиков МАЗ и пожарной техники "Пожснаба", мотоциклов "МотоВело", а также запасных частей.

Прорабатываются аналогичные проекты по экспортному кредитованию белорусских поставок в Танзанию, Кению, Замбию, Буркина-Фасо и другие африканские страны.

По географии выданных Банком развития экспортных кредитов за январь-июнь лидирующую позицию занимает Россия - 51,5%, Литва - 24,7%, Казахстан - 6,7%, Украина - 5,1%, Польша - 4,4%, Монголия - 2,2%, Кения - 1,8%, Австрия - 1,3%, Сербия - 1,1%, Италия - 0,8%, Узбекистан - 0,4%.

"Банк развития продолжит активную работу по наращиванию и диверсификации экспортного кредитного портфеля как в части финансируемой экспортной продукции, так и в части новых экспортных рынков, в том числе стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки. На текущий момент объем потенциальных кредитных проектов по экспортному финансированию составляет порядка Br450 млн в эквиваленте", - отметили в банке.-0-