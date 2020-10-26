Банк развития в январе-сентябре профинансировал 919 проектов малого и среднего бизнеса

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в январе-сентябре 2020 года профинансировал 919 проектов малого и среднего бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
За 9 месяцев заключены кредитные договоры и договоры лизинга на Br182,1 млн. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила Br333,4 млн.
Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП занимают проекты, связанные с производственной деятельностью (производство светотехнической продукции, оконных и дверных блоков, деревянных строительных конструкций, консервированной продукции) - 36,5%, деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) - 21%, сферой услуг - 11%.
Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 69% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Гродненская, Брестская и Витебская области.
По данным на 1 октября, всего с начала действия программы (август 2014 года) профинансировано 4767 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил Br754 млн в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка Br1 303,6 млн в эквиваленте.-0-