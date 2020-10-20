Банк развития в январе-сентябре увеличил финподдержку малого и среднего бизнеса в 2,7 раза

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в январе - сентябре увеличил финансовую поддержку по трем основным направлениям деятельности: на реализацию инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержку малых и средних предприятий. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

На реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвесткредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социальной сферы, по состоянию на 1 октября было предоставлено Br1,72 млрд в эквиваленте, что на 70,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Выдача экспортных кредитов достигла Br871,7 млн в эквиваленте (144,2% к уровню девяти месяцев прошлого года).

Наиболее активная динамика наблюдалась по направлению поддержки МСП: за девять месяцев этого года было предоставлено Br204,2 млн в эквиваленте, что в 2,7 раза превосходит сумму за аналогичный период 2019 года.

В целом Банк развития за январь - сентябрь предоставил на инвестиционные и иные проекты, экспортное кредитование и поддержку МСП порядка Br2,8 млрд, или 2,6% ВВП.

"С момента последних изменений в мандат Банка развития особую актуальность приобрело финансирование самостоятельно отбираемых инвестиционных проектов. Клиентам предлагается ряд кредитных продуктов как в национальной, так и в иностранной валютах. Кроме того, сохраняет актуальность и привлекательность финансирование белорусско-китайских инвестиционных проектов за счет средств кредитной линии Государственного Банка развития Китая", - отметили в пресс-службе.-0-