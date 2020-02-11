Банк развития выдаст кредит до $19,5 млн для реконструкции аэродрома Орша

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство согласовало Банку развития выдачу в 2020 году кредита Национальному аэропорту Минск в размере до $19,5 млн для реконструкции аэродрома Орша. Соответствующее постановление Совета Министров №73 от 5 февраля 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Национальному аэропорту Минск выдадут кредит в сумме, не превышающей $19,5 млн, для реконструкции аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения. Кроме того, для реализации инвестпроекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения Банк развития выдаст кредит в сумме, не превышающей $1,6 млн.

Кредиты будут выдаваться под 3,29% годовых в долларах США и под 5% годовых в евро. Документом определено, что 65% от суммы уплачиваемых процентов производится за счет средств республиканского бюджета и 35% - за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.

Постановление принято в соответствии с распоряжением Президента от 9 марта 2017 года №36рп "О финансировании строительства и реконструкции взлетно-посадочных полос".-0-