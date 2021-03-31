Банк развития выделит Br40 млн на строительство минского метро

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В план финансирования открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" государственных программ и мероприятий в 2021 году внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 марта 2021 года №181, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно этим изменениям Банк развития Беларуси предоставит кредиты УП "Дирекция по строительству Минского метрополитена" на сумму Br40 млн для реализации государственной программы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы.

Постановлением также скорректированы и другие объемы финансирования по решениям Президента. В итоге общий объем финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий увеличен на Br30,88 млн - до Br988,582 млн.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-