Банк развития выделит Национальному аэропорту Минск до $1,8 млн на инвестпроекты

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство согласовало с Банком развития выделение Национальному аэропорту Минск кредитов в размере до $1,8 млн для реализации инвестиционных проектов. Соответствующее постановление Совета Министров от 14 января 2021 года №9 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. В 2021 году аэропорт получит до $1,6 млн на проект по строительству второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения. Для реконструкции аэродрома Орша выделят до $200 тыс. Ставка по кредитам, выдаваемым в долларах, составит 3,29% годовых. В 2021 году 65% от суммы уплачиваемых процентов финансируется за счет средств республиканского бюджета, 35% - за счет республиканского фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!