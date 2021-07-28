Банк развития за I полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов МСП

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 28 июля 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:05 В Пуховичском районе на участке автодороги сегодня временно ограничат движение Регионы
18:48 РЕПОРТАЖ: День города на жатве, или Как мэр Бреста комбайнеров поздравлял Регионы
18:41 Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории в I полугодии составил Br280 тыс. Экономика
18:17 "Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности Президент
18:07 Банк развития за I полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов МСП Экономика
17:52 Витебчанина задержали с 400 г маковой соломки - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:42 Спортсмены Японии возглавляют медальный зачет Олимпийских игр Спорт
17:41 Житель Копыльского района похитил у сельхозпредприятия 140 л дизтоплива Происшествия
17:35 Двое жителей Кормы осуждены за публичное оскорбление правоохранителя Происшествия
17:24 Во Франции четвертая волна COVID-19 охватила страну В мире
17:22 Выставка керамики и стекла "Пласт-21" откроется во Дворце искусства 29 июля Культура
17:18 "35 гадоў пад знакам "Ч" - выставка о Чернобыльской катастрофе откроется 29 июля в Минске Культура
17:09 В Минске на ул.Немига столкнулись 7 авто и троллейбус Происшествия
17:05 В Витебском районе спасли застрявшего на вышке связи аиста Регионы
17:03 Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на заседании СМИД Политика
17:02 Спортсменки США стали первыми олимпийскими чемпионками по баскетболу 3х3 Спорт
16:58 Нигерия заинтересована в наращивании белорусских образовательных услуг Политика
16:53 В Дзержинском районе из окон выпали трехлетняя девочка и семнадцатилетний парень Происшествия
16:47 Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности Общество
16:45 В Витебской области поступление единого налога от самозанятых увеличилось более чем в два раза Экономика
16:30 РЕПОРТАЖ: От семечка до величественного бора - как в Полоцком лесхозе рождается лес Регионы
16:28 Японский гимнаст Даики Хасимото выиграл олимпийское золото в многоборье Спорт
16:27 Почти 18 тыс. первоклашек придут в школы Минской области в новом учебном году Регионы
16:14 В Минске стартовал новый конкурс эскизных проектов скульптуры о единстве белорусского народа Культура
16:14 Полиция Литвы начала расследование в отношении участников протеста против размещения мигрантов В мире
16:10 В Академии управления на бюджет подано 208 заявлений при плане приема 100 Общество
16:07 Витаминопрофилактика в условиях COVID-19: что советуют врачи Общество
16:02 Десять экипажей комбайнеров преодолели тысячный рубеж по намолоту в Гомельской области Регионы
15:49 Победа в ВОВ - ключевой момент национального самосознания белорусов - мнение Общество
15:48 Георгий Кондратьев утвержден главным тренером футбольной сборной Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
28 июля 2021, 18:07

Банк развития за I полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов МСП

Фото из архива
Фото из архива

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития за первое полугодие профинансировал cвыше 700 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили БЕЛТА в банке.

"Банк развития продолжает реализацию собственной программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За шесть месяцев 2021 года по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, банк профинансировал 737 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров (договоров финансовой аренды) составил Br147,2 млн. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, - Br170,7 млн.

Наибольший удельный вес в общем портфеле поддержки субъектов МСП по сумме кредитного договора, договора финансовой аренды занимают проекты, связанные с деятельностью в области транспорта (пассажирские и грузоперевозки) - 33,1%, производственной деятельностью (производство бумаги и картона, чулочно-носочных изделий, пластмассовых изделий для упаковки товаров, верхней одежды и др.) - 28,9%, сферой торговли - 18,7%. Исходя из количества профинансированных проектов, сегмент клиентов на 68% состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети банков-партнеров, участвующих в программе. Лидирующую позицию по количеству проектов занимают Брестская и Гродненская области.

По состоянию на 1 июля 2021 года всего с начала действия программы (август 2014-го) профинансировано 5757 проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил Br959 млн в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка Br1544,2 млн в эквиваленте.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки бизнес малый бизнес предприниматели финансы
Новости рубрики Экономика
Фото gtk.gov.by Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории в I полугодии составил Br280 тыс.
Фото из архива В Витебской области поступление единого налога от самозанятых увеличилось более чем в два раза
Игорь Бука Рост экспорта по основным промышленным стройматериалам в I полугодии превысил 25%
Фото из архива Доллар на торгах 28 июля подешевел, евро и российский рубль подорожали
Игорь Костюков Совместный завод керамической плитки и "Белорусский квартал" могут появиться в Казахстане
Фото из архива "Белшина" выпустит новые модели шин с улучшенными характеристиками
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год "Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
Петришенко: в Беларуси выстроена централизованная система подготовки творческих кадров
Костюков: за I полугодие возведено 2 млн кв.м жилья - чуть более половины от годового плана
Супервыгода в Minsk World! Покупайте квартиру по старым ценам и получайте дополнительную скидку!
Топ-новости
Хренин дал оценку состоянию и перспективам развития международной безопасности
Анна Марусова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука
Герою Советского Союза Мичурину на его 105-летие вручили поздравление и подарки от Президента
Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности
Российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер - Шойгу
Организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" предложили признать террористической
Белорусские гребцы Дмитрий Фурман и Сергей Володько продолжат борьбу в олимпийском финале В
Победа в ВОВ - ключевой момент национального самосознания белорусов - мнение
Георгий Кондратьев утвержден главным тренером футбольной сборной Беларуси
Витаминопрофилактика в условиях COVID-19: что советуют врачи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 950 пациентов с COVID-19, выписан 1061
День освобождения Бреста 28 июля навсегда вошел в историю города - Рогачук
Экспорт строительных товаров и услуг Беларуси в январе-июне составил $637 млн
Историки должны максимально правдиво показывать события ВОВ на территории Беларуси - Жилинский
Литейное производство МТЗ работает в штатном режиме - главный металлург
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.