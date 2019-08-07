Банк стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов создадут в Минске

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов создадут при Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, комментируя указ №301 "Об инновационных проектах".

Документом утверждены дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. В частности, в нее включен 21 инновационный проект по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. "В их числе - проект по созданию и организации работы новой структуры - банка хранения биоматериала (стволовых клеток, клапанных и сосудистых аллографтов) при Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Кроме того, на ОАО "Медпласт" будет организован выпуск новой для Беларуси медицинской продукции (вакутайнеров) с использованием современной технологии. Еще два проекта направлены на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, защиты от чрезвычайных ситуаций", - рассказали в пресс-службе.

Пять проектов госпрограммы будут реализованы в сфере агропромышленного комплекса с целью выпуска новых видов продукции, внедрения новых технологий, разведения высокопродуктивных видов животных. Например, на государственном предприятии "ЖодиноАгроПлемЭлита" планируется создать экспериментальное комбикормовое производство, а также инновационный мясоперерабатывающий комплекс. На ОАО "Красный пищевик" будут производить новые виды кондитерской продукции.

Еще 12 проектов относятся к сфере промышленных и строительных технологий и производств, предусматривающих выпуск новых видов продукции, включая высокотехнологичные и интеллектуальные системы, применение аддитивных технологий и композиционных материалов. В частности, УП "Унитехпром БГУ" организует производство оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов, а ОАО "Белкард" - производство автокомпонентов повышенного технического уровня для легковых и коммерческих автомобилей.

"Реализация данных проектов направлена на обеспечение импортозамещения, увеличение экспорта высокотехнологичной продукции отечественного производства. Это позволит создать в Беларуси новые рабочие места с уровнем добавленной стоимости не ниже среднеевропейской по соответствующему виду деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.-0-