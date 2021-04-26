Банк ВТБ (Беларусь) нарастил прибыль на 28%

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) опубликовал финансовые результаты за 2020 год в соответствии с национальными стандартами финансовой отчетности (НСФО) с подтверждением независимого аудитора. Прибыль банка ВТБ (Беларусь) увеличилась на 28% (8,7 млн) и составила 39,5 млн белорусских рублей (далее – BYN). Рентабельность капитала достигла 13,2% (+1,3 п.п.).

Кредитный портфель банка ВТБ (Беларусь) вырос на 13,5% (133,6 млн BYN) и составил 1,12 млрд BYN. При этом ВТБ традиционно уделяет особое внимание качеству портфеля, несмотря на вызовы в экономике, связанные с пандемией.

За 2020 год объем депозитов клиентов банка вырос на 25%, до 1,65 млрд BYN, что позволило обеспечить необходимый рост бизнеса и сформировать устойчивую ресурсную базу.

«В 2020 году банк ВТБ (Беларусь) показал стабильный рост количества клиентов, в том числе за счет расширения перечня некредитных финансовых продуктов. Сегодня банк обслуживает уже более миллиона частных клиентов и 14 тысяч юридических лиц. Для поддержки клиентов в течение года мы оперативно реагировали на все обращения о реструктуризации задолженности и индивидуально рассматривали каждый случай. Также в рамках действующей стратегии ускорили развитие цифровых сервисов, что позволило нам повысить качество обслуживания и увеличить долю транзакций в онлайн», – отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

По итогам первого квартала текущего года прибыль банка ВТБ (Беларусь) составила 12,7 млн BYN, увеличившись на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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