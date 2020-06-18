Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале рекламной игры "Вперед к победам с ВТБ и Visa!"

Банк ВТБ (Беларусь) представил новую рекламную игру для держателей карточек Visa "Вперед к победам с ВТБ и Visa!". В ходе рекламной игры будут разыграны 20 призов, среди которых: домашний кинотеатр LG, 3 планшета Samsung, 6 роботов-пылесосов Samsung и 10 велотренажеров Svensson.

К участию в рекламной игре допускаются держатели карточек международной платежной системы Visa, эмитированных банком ВТБ (Беларусь) с любой валютой счета, за исключением корпоративных карточек Visa Business.

"В нынешних условиях все большую актуальность приобретают безналичные платежи с использованием платежных карточек и современных сервисов. Надеемся, что новая игра станет хорошим стимулом для держателей карточек нашего банка использовать безопасные методы оплаты покупок еще активнее, а призы помогут одержать новые победы, прежде всего над собой: заняться спортом, посетить онлайн-выставки и музеи или изучить языки", - отметила Ольга Жора, начальник отдела развития отношений с клиентами банка ВТБ (Беларусь).

Период проведения игры: с 8 июня по 14 сентября 2020 года, включая период вручения призов. Подробнее с правилами проведения можно ознакомиться на сайте банка.

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