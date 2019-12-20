Банк ВТБ (Беларусь) представил новую программу кредитования для малого бизнеса "ВТБ-Партнер"

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут принять участие в новой программе кредитования "ВТБ-Партнер": банк ВТБ (Беларусь) предоставит покупателям партнера (участника программы) кредитные средства под 0,0001% годовых, за счет которых будут оплачены товары и услуги. Партнер программы получает оплату за товар или услугу от покупателя из кредитных средств банка, а покупатель получает оплаченный товар и погашает задолженность перед банком, согласно кредитному договору.

"Новая программа кредитования предоставляет ряд преимуществ для наших партнеров: сокращение дебиторской задолженности и повышение качества финансовой отчетности, гарантированное получение оплаты за товары и услуги, а также увеличение количества покупателей и объемов продаж. При этом покупатели партнера могут оформить кредит на очень привлекательных условиях - 0,0001% годовых, предоставив минимальный пакет документов", - отметила Ольга Рубец, начальник отдела разработки и поддержки продуктов для среднего и малого бизнеса.

В программе кредитования участвуют покупатели с объемом годовой выручки до 4 млн долларов США в эквиваленте. Банк удерживает вознаграждение c текущего счета партнера в зависимости от условий сотрудничества.

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