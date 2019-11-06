Банк ВТБ (Беларусь) представил сервис мгновенных платежей для юридических лиц

Инновационная система мгновенных платежей (СМП) позволяет клиентам банка - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.

Основные преимущества системы:

- возможность круглосуточного перевода средств;

- средства, перечисленные мгновенным платежом, сразу же доступны получателю.

"Внедрение системы мгновенных платежей является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом. Теперь клиентам банка больше нет необходимости ждать пока отправленный с их счета перевод пройдет проверку, одобрение, подтверждение и прочие обязательные этапы между оправкой денег со счета и моментом их зачисления на счет получателя", - отметил Сергей Суслопаров, председатель правления банка ВТБ (Беларусь).

Пользоваться СМП могут клиенты банка, имеющие открытый счет в банке и доступ в Клиент-банк, Интернет-банк, Мобильный банк.

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