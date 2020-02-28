Банк ВТБ (Беларусь) представил специальное предложение для юридических лиц "ВТБ - приведи друзей"

Банк ВТБ (Беларусь) сообщил о специальном предложении для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "ВТБ - приведи друзей". Клиенту-рекомендателю будет предоставлена скидка в размере 25% стоимости ежемесячной абонентской платы за пользование пакетом услуг (тарифным планом) за каждого нового клиента, открывшего в банке счет по его рекомендации.

Скидка предоставляется рекомендателю один раз в месяц, при этом количество месяцев получения скидки не ограничено и определяется исходя из количества рекомендованных им новых клиентов.

Для получения скидки новый клиент, при открытии текущего (расчетного) счета в банке указывает в заявлении - соглашении на комплексное обслуживание данные о рекомендателе (наименование клиента, УНП).

Предложение распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов банка, подключенных к любому из пакетов услуг, по которому не установлен индивидуальный размер ежемесячной абонентской платы (также предложение не действует в рамках тарифных планов "ВТБ-Старт", "ВТБ-Комфорт+", "ВТБ-Привилегии+").

Предложение действует с 2 марта 2020 года. Более подробную информацию можно узнать у специалистов банка ВТБ.

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