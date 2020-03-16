Банк ВТБ (Беларусь) расширил возможности системы "Интернет-банк" для бизнеса

В рамках развития дистанционного банковского обслуживания в системе "Интернет-банк" реализованы новые сервисы:

- заключение договоров банковского вклада (депозита) и дополнительных соглашений к ним в виде электронного документа;

- заявка на конверсию на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа;

- заявка на продажу иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке в форме электронного документа.

Дополнительную информацию об услугах дистанционного банковского обслуживания можно получить на сайте банка ВТБ (Беларусь).

Справочно: система дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк" предназначена для оперативного взаимодействия клиента и банка с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. Система обеспечивает получение информации, формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений клиентов.

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