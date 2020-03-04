Банк ВТБ (Беларусь) сообщил об изменении процентных ставок по вновь принимаемым вкладам

С 6 марта текущего года ставка по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях "ВТБ - Enter" на 190 дней составит 8,9% годовых, на 395 дней - 11% , на 732 дня - 11,1%, на 3 года -11,2%.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях "Гостеприимный" на 190 дней ставка составит 8,8% годовых. Такой же размер процентной ставки будет установлен по договорам срочного безотзывного банковского вклада в белорусских рублях "Окно возможностей" на 190 дней. Подробнее об условиях оформления можно узнать по телефонам или на сайте банка.

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