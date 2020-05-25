Банк ВТБ (Беларусь) улучшил условия по онлайн-депозиту для малого бизнеса

Основными преимуществами депозита является возможность оперативного контроля и управления средствами без обращения в офис банка. Внесение дополнительных взносов и досрочное снятие денежных средств возможно без ограничений в любое удобное для клиента время. Процентная ставка по депозиту увеличена до 9,6% годовых. Срок депозита - 365 дней. Проценты зачисляются ежемесячно на расчетный счет клиента, открытый в банке ВТБ (Беларусь).

"Депозит "ВТБ-Online" – это возможность не только получить дополнительный доход, но и удобный инструмент управления денежными средствами, которым клиент может пользоваться удаленно вне зависимости от его места нахождения. Отсутствие ограничений на дополнительные взносы и снятие средств позволит нашим клиентам использовать данные условия в интересах своего бизнеса. Предоставляя сервис и финансовые инструменты для бизнеса, ВТБ (Беларусь) всегда стремится к тому, чтобы наши банковские продукты были не только доступны, но и выгодны для клиентов», - отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).

Более подробную информацию можно узнать у специалистов банка или на официальном сайте.

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