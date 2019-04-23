Банк ВТБ (Беларусь) увеличил прибыль за 2018 год в 1,5 раза по НСФО

По итогам работы за 2018 год прибыль ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь) составила 43,5 млн белорусских рублей, что выше результата за 2017 год на 57,8%. Собственный капитал банка увеличился на 33,6%, до 227,3 млн белорусских рублей.

Активы банка ВТБ (Беларусь) за прошедший год выросли на 19,7% и составили порядка 1,5 млрд белорусских рублей в эквиваленте. Общее количество клиентов банка (как юридических, так и физических лиц) выросло за год на 39%, превысив 758 тысяч.

Кредитный портфель достиг 831,8 млн белорусских рублей (+29%). Основной прирост зафиксирован в сегменте физических лиц – более чем на 80%. Портфель привлеченных средств увеличился на 17,5% и составил порядка 1,27 млрд белорусских рублей. Из них 913,3 млн приходится на привлеченные средства розничных клиентов.

"На протяжении всего 2018 года банк развивал партнерские программы, потребительское кредитование, стимулируя приобретение товаров отечественного производства. В наступившем году ВТБ в Беларуси планирует уделить особое внимание развитию корпоративного направления бизнеса в сегменте среднего и малого предпринимательства. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, опыт и лучшие практики группы ВТБ. Мы планируем нарастить свое присутствие на рынке Беларуси и увеличить поддержку реального сектора экономики", – отметил Борис Воронович, директор финансового департамента, член правления банка ВТБ (Беларусь).

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