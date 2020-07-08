Банк ВТБ (Беларусь) внедрил новые сервисы для бизнеса в системе "Интернет-банк"

В рамках развития дистанционного банковского обслуживания банк ВТБ (Беларусь) реализовал новые сервисы в системе "Интернет-банк", которые позволят бизнесу максимально повысить уровень безопасности при совершении платежей, а также расширить возможности сервиса.

В системе ДБО внедрен сервис "Защита от злоумышленников", который предоставляет два режима проверки и подтверждения платежей на выбор клиента: автоматическая проверка наличия контрагента в справочнике "Постоянные клиенты", либо определение системой подозрительных реквизитов банковского перевода.

Для пользователей усовершенствован порядок отображения документов по видам статусов - теперь можно в более удобной форме просматривать и контролировать их исполнение банком. Также клиенты будут заранее получать уведомление об окончании срока действия ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Формирование запросов в системе исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) дополнено новыми возможностями, которые позволяют запрашивать информацию как по собственным денежным обязательствам, так и по обязательствам дебитора, а также отзывать документы, помещенные в систему до 1 января текущего года.

В модуле "Торговая площадка" оптимизирована настройка банком поточной загрузки значений курсов для каждой конкретной пары валют и каждого типа курсов.

Подключение к ДБО "Интернет-банк" ВТБ (Беларусь) осуществляется бесплатно. В рамках тарифных планов по расчетно-кассовому обслуживанию абонентская плата не взимается.

Юрий Казак, директор департамента банковских и информационных технологий: "Мы всегда учитываем потребность наших клиентов в удобном и безопасном обслуживании и предлагаем для этого технологичные финансовые инструменты. Совершенствование "Интернет-банка" для бизнеса - еще один важный шаг в развития инновационных сервисов. Около 8 000 наших клиентов уже оценили удобство и возможности системы и являются активными ее пользователями. Отметим, что ежемесячно более 200 компаний становятся новыми абонентами сервиса".

Также теперь на странице входа в "Интернет-банк" размещены новые предложения банка для бизнес-клиентов, полезные ссылки и справочная информация.

Справка:

Система ДБО "Интернет-банк" - система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для оперативного взаимодействия клиента и банка с использованием сети интернет, и обеспечивающая получение информации, формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений клиентов.

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