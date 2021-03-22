Банк ВТБ расширил возможности оформления онлайн-депозитов для бизнеса

Банк ВТБ (Беларусь) предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оформить любой из действующих депозитов банка в режиме онлайн. Теперь клиенты могут открывать депозиты "ВТБ-отзывный" и "ВТБ-безотзывный" в белорусских рублях или иностранной валюте без обращения в офис.

"Стратегия ВТБ направлена на цифровизацию продуктов и сервисов банка для частных и корпоративных клиентов. Мы рады сообщить о расширении возможности заключения депозитных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в режиме онлайн. Теперь клиенты могут оформить депозиты "ВТБ-отзывный" и "ВТБ-безотзывный" без посещения отделений – для заключения договора необходима лишь система дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк". Клиент может сам определять наиболее подходящие условия: повышенные процентные ставки по безотзывным депозитам либо возможность снятия средств неограниченное число раз по отзывным вкладам", – отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка.

Оформить депозит можно на срок от 35 до 375 дней в белорусских или российских рублях, долларах США или евро. Наиболее выгодные условия действуют для клиентов малого бизнеса при оформлении безотзывного депозита сроком на 95 дней в белорусских рублях. Процентная ставка при размещении средств составит 16,8% годовых.

Дополнительные взносы на сроки, допустимые условиями депозита, также совершаются с использованием системы "Интернет-банк". С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка.

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