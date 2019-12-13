Банки 3 января не будут оказывать субъектам хозяйствования некоторые услуги

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки 3 января 2020 года не будут оказывать некоторые услуги субъектам хозяйствования, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
Банки, ЕРИП и Банк развития 3 января будут дорабатывать свои автоматизированные системы. Поэтому в этот день будет приостановлено оказание субъектам хозяйствования отдельных видов услуг по банковским операциям, включая их расчетное и (или) кассовое обслуживание.
Таким образом, банки смогут совершить корректный запуск автоматизированных систем, доработанных для совершенствования их взаимодействия с системами Национального банка (системой мгновенных платежей, автоматизированной информационной системой передачи банковской информации, автоматизированной информационной системой исполнения денежных обязательств и др.).
Вводимые ограничения не повлияют на обслуживание физических лиц, обратили внимание в Нацбанке.-0-