26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки стали выявлять больше поддельных евро и белорусских рублей. Такая информация содержится в обзоре Национального банка за I квартал о поддельных дензнаках, сообщает БЕЛТА.

Основное количество выявленных подделок традиционно составили доллары - 38,8%. Доля поддельных российских рублей составила 27,7%, евро - 24,9%, белорусских рублей - 5,7%, других валют - 2,9%.

При этом количество выявленных поддельных долларов снизилось на 37,2%. Фальшивые евро показали прирост на 85,7%. Количество выявленных поддельных российских рублей увеличилось незначительно - на 9,4%. При этом число подделок белорусских рублей увеличилось в 2 раза, в абсолютном выражении - на 6 штук.

В I квартале не выявлены поддельные белорусские рубли образца 2000 года (I квартал 2018 го - 4 штуки). Вместе с тем показали значительный прирост фальшивые белорусские рубли образца 2009 года - в абсолютном выражении на 10 штук. Чаще всего подделывали банкноту номиналом Br50. Все выявленные фальшивки были изготовлены без имитации элементов защиты.

В целом по итогам первых трех месяцев 2019 года банковские работники выявили 209 поддельных дензнаков (на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го), в том числе 207 фальшивых банкнот и 2 монеты. Половину всех подделок обнаружили в Минске, в целом по стране их нашли в 30 населенных пунктах.-0-