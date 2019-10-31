31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки стали выявлять меньше поддельных долларов и больше евро. Такая информация содержится в обзоре Национального банка за I полугодие о поддельных дензнаках, сообщает БЕЛТА.

По итогам первых шести месяцев текущего года банковскими работниками было выявлено 398 поддельных денежных знаков, из которых 396 - банкноты, два - монеты.

Основное количество подделок традиционно составили доллары - 40,9%. На долю поддельных российских рублей пришлось 30,4%, евро - 21,9%, белорусских рублей - 4,3%, других валют - 2,5%. При этом количество поддельных долларов снизилось на 30%. Поддельные евро показали прирост на 58,2%. Количество поддельных российских рублей увеличилось незначительно - на 4,3%. Количество подделок белорусских рублей (образцов 2009 и 2000 годов) увеличилось в абсолютном выражении на 7 штук.

По сравнению с первым полугодием 2018 года количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 6,6%.

Большая часть подделок (47%) выявлена в Минске. В целом поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 41 населенном пункте.-0-