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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 2 мая

Экономика 26.04.2019 | 08:09
Фото из архива
Фото из архива

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 2 мая, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Причина - проведение технологических работ на аппаратно-программном комплексе центра для выполнения требований международных платежных систем.

С 3.00 до 6.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,4 млн карточек, к нему подключены 80,8 тыс. организаций торговли и сервиса, 122,6 тыс. платежных терминалов, более 2,5 тыс. банкоматов и 2,4 тыс. инфокиосков.-0-

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