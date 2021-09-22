Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 24 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 24 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

24 сентября с 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.-0-