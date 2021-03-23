Банковский процессинговый центр проведет техработы ночью 27 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр 27 марта с 03.20 до 04.00 будет проводить технологические работы на одном из аппаратно-программных комплексов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

В указанное время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 8,7 млн карточек, к нему подключены свыше 75 тыс. организаций торговли и сервиса, 121,2 тыс. платежных терминалов, более 2,5 тыс. банкоматов и 2,4 тыс. инфокиосков.-0-